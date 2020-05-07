Происшествия
ИзвестияВ Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков "Балтика" и "Инкредбанк" (Индустриальный кредит) Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.ТАССвчера в 13:42
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Банкира Олега Власова задержали за вывод из России 500 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 13:14
Олег Власов арестован по делу о преступном сообществе и выводе средств из России
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