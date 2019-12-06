Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов

По данным юриста организации, задерживали Жданова сотрудники второго оперативного полка московской полиции.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

В Москве задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов

Эхо Москвы05:34

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

РБК05:51

В Москве задержали главу ФБК Ивана Жданова

Московский Комсомолец05:37

Источник: директора ФБК Ивана Жданова задержали за нарушение правил организации митинга

ТАСС07:10

В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Фонтанка.Ру05:30

Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Интерфакс05:29

В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Дождь05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество

Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
РБК 09:18
Политика

Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
РИА Новости 08:56
Общество

Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
РБК 08:57
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 09:01
Авто

Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году

Пресс-служба японского бренда рассказала о новинках, которые ждут россиян в будущем году.
SpeedMe 04 декабря в 09:17
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:02
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Футбол

Фанаты «Зенита» уйдут с трибун на 40-й минуте матча с «Динамо»

Газета.Ru 09:34
Космос

Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Полит.ру 03:00
Политика

Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.
Интерфакс 08:58
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Известия 08:07
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

РИА Новости 09:31
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Футбол

Тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Локомотивом»

Команда готовится к матчу с "Локомотивом", который состоится в ближайшую пятницу, в отличном настроении.
Тульские новости 04 декабря в 08:59
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Известия 09:39
Авто

Седан Genesis G70 получит новый мотор

Вместо прежнего 2-литрового турбированного бензомотора автомобиль получит агрегат от форсированного седана бизнес-класса Hyundai Sonata N-Line.
UsedCars.ru вчера в 05:20
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Общество

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM вчера в 11:13
Общество

Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Газета.Ru 09:21
Политика

Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

РИА Новости 08:25
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на гречку

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
ТАСС 08:02
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Национальная служба новостей 04 декабря в 08:51
Энергетика

Россия помогла заключить главное соглашение по нефти

Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 09:37
Общество

Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»

Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Интерфакс 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное