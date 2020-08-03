В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
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Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после конфликта десантников и бойцов Росгвардии, сообщается
на сайте СК.
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Уголовное дело возбудили после драки десантников и росгвардейцев в Парке Горького
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Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького
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