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В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после конфликта десантников и бойцов Росгвардии, сообщается
 на сайте СК.
РБКвчера в 09:16
Подробнее о событии
ТАСС

Вопрос об избрании меры пресечения участнику потасовки в парке Горького решится 4 августа

ТАССвчера в 15:24
Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили после драки десантников и росгвардейцев в Парке Горького

Вечерняя Москвавчера в 11:31
Агентство Москва

Дело возбудили после нападения на двух военнослужащих в Парке Горького

Агентство Москвавчера в 07:15
Москва 24

Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького

Москва 24вчера в 07:49
РИА Новости

В Москве задержали десантника, напавшего на сотрудника Росгвардии

РИА Новостивчера в 07:21
Аргументы и Факты

В Москве задержали мужчину за нападение на росгвардейцев в День ВДВ

Аргументы и Фактывчера в 09:06
Московский Комсомолец

Задержали бывшего десантника, начавшего драку в парке Горького

Московский Комсомолецвчера в 07:32
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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ФСБ отказалась раскрыть суть обвинения Сафронова

Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан еще в конце июля отказался разъяснить адвокатам суть обвинений в отношении арестованного советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
Ридусвчера в 15:01
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РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъвчера в 11:15
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Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъвчера в 15:19
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Люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга

В результате выяснилось, что мозг собак, так же, как и мозг человека, обрабатывает речь иерархически: интонация на более низких уровнях — в подкорковых областях, а знакомые слова на более высоких, в корковых областях мозга.
Pravda.Ruвчера в 10:12
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В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъвчера в 10:16
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Минздрав назвал главные ошибки россиян при борьбе с коронавирусом

Главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов, общаясь с журналистом «Комсомольской правды», отметил, что главной ошибкой россиян во время пандемии коронавируса является пренебрежение масочным режимом и самолечение.
RuNews24.ru2 августа в 06:25
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