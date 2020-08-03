с чего всё началось

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

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