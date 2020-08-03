Происшествия
RT на русскомВ Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после конфликта десантников и бойцов Росгвардии, сообщается на сайте СК.РБК07:48
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Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Футбол
Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву
Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:02
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября
Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости 15:54
Происшествия
В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций
Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
Общественная служба новостей 07:48
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera 12:01
Футбол
Ловрен показал фото с Путиным на телефоне
Хорватский новичок «Зенита» Деян Ловрен признался, что хранит на телефоне фотографию с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 16:01
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной».
Discover24 11:47
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов
Музыканты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге известных представителей российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
Вести.Ru 08:39
Политика
Начато расследование о криминальной деятельности Трампа
ИА «Ореанда-Новости» РИА Новости: Прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс (на фото) объявил о начале судебного расследования финансовой деятельности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ореанда-Новости 15:27
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Экономика
Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах
Экономика КНР смогла вернуться к росту во втором квартале текущего года на фоне рекордного падения по итогам первого квартала в 7%.
Экономика сегодня 03:28
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.
RT на русском 14:12
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Общество
Покрас Лампас посетит фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в августе 2020 года пройдёт фестиваль «Карт-бланш», это мероприятие посетит российский уличный художник Покрас Лампас.
Екатеринбург в эфире 11:37
Здоровье
В Тульской области в реанимации находятся 32 человека с коронавирусом
В Тульской области в реанимации находятся 32 человека с коронавирусом. Состояние 11 из них потребовало подключения к аппаратам ИВЛ.
КП - Тула 08:56
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Общество
Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в поездах
Группа китайских ученых совместно с коллегами из университета Саутгемптона выяснила, насколько опасно ездить на поездах во время пандемии: снизить риск заражения можно, соблюдая дистанцию и находясь в пути непродолжительное время.
РИА Новости 11:31