Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
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Светлана Петренко
Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву.
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