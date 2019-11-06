Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

с чего всё началось

Мужчина находился во время убийства на месте происшествия и лично был знаком с Эльджаркиевым. Глав Центра "Э" и его брат Абдулахмед были убиты на автостоянке у дома по улице академика Анохина на юго-западе Москвы 2 ноября.

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