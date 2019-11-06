Происшествия
Вести.RuВ Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Мужчина находился во время убийства на месте происшествия и лично был знаком с Эльджаркиевым. Глав Центра "Э" и его брат Абдулахмед были убиты на автостоянке у дома по улице академика Анохина на юго-западе Москвы 2 ноября.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.Интерфакс11:13
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Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Политика
В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии России»
Властям Швеции стоит в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на вступление в НАТО из-за «агрессивного поведения России».
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Общество
РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь
МВД России планирует до 30 июля 2020 года разработать меры блокировки сигналов сотовой связи в исправительных учреждениях.
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены лидера ИГ аль-Багдади
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя ликвидированного главаря запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Политика
Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту
Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 1:1 (Перерыв)
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Происшествия
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК, задержанного в Италии
Басманный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.