Происшествия
Вести.RuВ Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Мужчина находился во время убийства на месте происшествия и лично был знаком с Эльджаркиевым. Глав Центра "Э" и его брат Абдулахмед были убиты на автостоянке у дома по улице академика Анохина на юго-западе Москвы 2 ноября.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.Интерфакс11:13
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