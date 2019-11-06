Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

с чего всё началось

Мужчина находился во время убийства на месте происшествия и лично был знаком с Эльджаркиевым. Глав Центра "Э" и его брат Абдулахмед были убиты на автостоянке у дома по улице академика Анохина на юго-западе Москвы 2 ноября.

Происшествия По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве.

Космос Популярная астрономия: в планетарии научат определять созвездия, звезды и планеты Слушатели научатся находить созвездия, планеты и навигационные звезды, познакомятся со сферической астрономией и найдут доступные для наблюдения небесные объекты.

Технологии Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Происшествия Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.

Политика «Комитет солдатских матерей» уволил руководителя В сообщении комитета во «ВКонтакте» госпожа Салиховская названа «нашим экс-председателем», на это обратила внимание «Медуза».

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Общество В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Гаджеты Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.

Общество Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70% Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.

Культура HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.

Политика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.

Политика Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.

Армия и оружие В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Экономика РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга) Источники издания сообщили, что состоявшаяся сделка между банками является частью схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" Филарета Гальчева перед ВТБ.

Наука Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа Ученые Красноярского научного центра синтезировали полуторный тип сверхпроводников, которые могут применяться в радиоэлектронике, а также в качестве детекторов частиц на ускорителях.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой пассией В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.

Здоровье Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.

Футбол Главный тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес рассказал о травме российского полузащитника клуба Дениса Черышева, которую он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лиллем" (4:1).