Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПолиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Задержан пранкер, подозреваемый в имитации приступа в вагоне московского метро от заражения опасным вирусом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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Уголовное дело завели из‑за пранка про коронавирус в московском метро

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RT на русском05:52

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Агентство Москва05:43

Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса

РБК06:01
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