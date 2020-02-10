Задержан пранкер, подозреваемый в имитации приступа в вагоне московского метро от заражения опасным вирусом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро

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