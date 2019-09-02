Происшествия
ИнтерфаксВ Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
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Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Интернет
В «Сколково» предложили использовать big data для создания законов
Эксперты «Сколково» предложили использовать большие массивы данных для оперативной корректировки действующего законодательства.
ФедералПресс 01:54
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Экономика
Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru вчера в 08:51
Теннис
Осака: Не знаю, почему трибуны освистывают Медведева, это просто смешно
В матче против испанца Фелисиано Лопеса трибуны освистали Медведева, в ответ на это он показал болельщикам средний палец.
Нева Спорт 01:55
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Общество
В День города ограничат продажу алкоголя
В дни празднования 872-летия Москвы, 7 и 8 сентября, в городе ограничат продажу алкогольной продукции, о чем сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Вести Подмосковья 01:08
Шоу-бизнес
Гарику Харламову не удалось потроллить Шуфутинского 3 сентября
Уже самым ранним утром 3 сентября в Сети появились первые мемы, шутки и поздравления с датой, воспетой больше 20 лет назад Михаилом Шуфутинским.
Телепрограмма 01:36
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Премьер-министр Грузии ушел в отставку
Премьер-министр Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом политик сам заявил на своей странице в фейсбуке.
ТВ Центр вчера в 04:42
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 01 сентября в 08:40
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта по делу Абызова
Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова.
Ведомости вчера в 20:15
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
Назван самый опасный город России
Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.
Lenta.ru 01:37
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 01 сентября в 07:35