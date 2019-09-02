Происшествия
ИнтерфаксВ Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
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Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Происшествия
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Гаджеты
Xiaomi представила Xiaomi Mi 9T Pro в России
Продажи Mi 9T Pro на российском рынке начнутся 6 сентября по цене 33 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Astera 05:53
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Возникли сложности с переходом 24-летнего футболиста в ЦСКА.
Вести.Ru 05:18
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Политика
Экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Первый президент республики Крым Юрий Мешков пришел в сознание после перенесенного инсульта.
Газета.Ru 16:24
Космос
Снимок: «Хаббл» наблюдает звезду, которая приближается к концу жизненного цикла
Лишь гравитация светила предохраняет его от дезинтеграции. В конце жизненного цикла звезды баланс между двумя этими силами нарушается.
AstroNews.ru 13:28
Футбол
Арустамян сообщил, что «Динамо» хотело приобрести Ньясса
Комментатор «Матч ТВ» и футбольный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что руководство московского «Динамо» рассматривало несколько вариантов на позицию центрфорварда.
Bookmaker-ratings.ru 16:08
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.
Интерфакс 10:45
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ведомости 15:42
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Общество
15 тыс. немцев готовятся к эвакуации после обнаружения огромной бомбы
Около 15 тыс. немцев готовятся покинуть свои дома после сообщения об обнаружении 500-килограммовой авиабомбы в районе городского зоопарка Ганновера.
Красная весна 15:03
Авто
В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей
В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Культура
Умер известный украинский тележурналист Жураховский
Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни.
Известия 16:40
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Экономика
Прочная защита: Фонду дольщиков дали стабильный прогноз
Рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило Фонду защиты прав дольщиков кредитный рейтинг на уровне AA-(RU) со стабильным прогнозом.
Комсомольская правда 13:06