Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержан журналист Илья Азар
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан за повторное нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Татьяна Молоканова.
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Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Происшествия
Суд арестовал фигурантку «дела Абызова»
Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест новой фигурантки дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Интерфакс вчера в 13:11
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ вчера в 15:53
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Единоборства
Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье.
Вести.Ru вчера в 23:48
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Политика
Путин совершит официальный визит в Монголию
По итогам переговоров состоится подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.
Бомбардир.ру 00:22
Футбол
«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»
Pravda.Ru вчера в 09:57
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Общество
Мужчина выиграл в лотерею 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа
Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в размере 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа из 12, сообщает MagadanMedia.
РЕН ТВ вчера в 21:28
Происшествия
Описана реакция детей Беслана на вошедшего в школу спецназовца
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Lenta.ru вчера в 09:05
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости вчера в 12:15
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине
Взгляд.ру вчера в 05:14
Футбол
Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Спорт-Экспресс вчера в 20:06
Происшествия
В Красноярске пьяный студент разбил делимобиль
Как рассказали ИА «1-Line» в пресс-службе ГИБДД, 20-летний водитель двигался на автомобиле Хендай Солярис при повороте не справился управлением и наехал на бордюр.
ИА 1-Line вчера в 23:26
Технологии
МЧС получит новый комплекс зондирования Земли
В МЧС России появится мобильный комплекс, с помощью которого можно получать данные дистанционного зондирования Земли при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Профиль вчера в 07:24
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика вчера в 00:30
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 01 сентября в 07:35
Футбол
«Рома» арендовала футболиста «Арсенала» Мхитаряна
ТАСС вчера в 14:46
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Путин пообещал посетить еще раз пострадавший от наводнения Тулун
iReactor вчера в 07:11