Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержан журналист Илья Азар
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан за повторное нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Татьяна Молоканова.
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Общество
ВЭФ-2019 посетят более восьми тысяч человек
Юбилейный Восточный экономический форум посетят более восьми тысяч человек.
Российская газета 07:39
Политика
Нового министра образования Украины уличили в неграмотности
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
Известия 01:23
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Музыка
Ара Маликян приедет в Россию с «Royal Garage World Tour»
Единственные концерты Ары Маликяна в России в рамках мирового тура "Royal Garage World Tour" состоятся весной 2020 года.
ИА InterMedia 12:02
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына
Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал 16:22
Футбол
Караваев определился с игровым номером в «Зените»
Стало известно, под каким номером будет выступать за «Зенит» новичок петербургской команды, защитник сборной России Вячеслав Караваев.
Sport24.ru 16:52
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Музыка
Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец 12:26
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Здоровье
86-летний пенсионер из Кузбасса изобрел тренажер для лечения
В областном госпитале для ветеранов войн пенсионер проходил курс лечения во второй раз для поддержания организма, как говорится, в здоровом тонусе.
Кузбасс 22:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04
Футбол
«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича.
Sports.ru 12:40
Экономика
Названы самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия 21:18
Общество
Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК вчера в 14:38
Баскетбол
Сборная России по баскетболу выиграла второй матч на чемпионате мира
Российские баскетболисты обыграли Южную Корею со счетом 87:73, таким образом, подопечные Сергея Базаревича одержали вторую победу в двух первых матчах на чемпионате мира в Китае.
Свободная Пресса 10:35
Авто
Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin
Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
SpeedMe 08:25
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто
На выставке транспорта в Москве показали электрический грузовик
«Будущее наступает сегодня» – под таким девизом открылась площадка немецкого концерна MAN на 15-й международной выставке коммерческого транспорта Comtrans в Москве.
МИР 24 10:31