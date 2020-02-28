Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что банда списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт и присваивала их недвижимость.

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

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