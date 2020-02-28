Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что банда списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт и присваивала их недвижимость.
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Звезда культовых фильмов стала главарем банды аферистов

Газета.Ru09:13

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

RT на русском09:11

Сотрудники МВД России задержали охотников за сбережениями умерших москвичей и их квартирами

МВД медиа07:52

Актер из культовых фильмов оказался главарем банды, похищавшей квартиры и сбережения москвичей

Вести.Ru08:51

Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

РИА Новости08:35

Полицейские поймали охотников за деньгами и квартирами умерших

РЕН ТВ09:09

В Москве задержали экс‑актера и сообщников, похищавших деньги и квартиры умерших граждан

РИАМО08:59
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Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
News.ru 26 февраля в 09:22
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Общество

Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Деловое.ТВ вчера в 07:59
Армия и оружие

Yeni Şafak (Турция): после гнусной атаки в Идлибе Турция должна закрыть проливы! (Yeni Safak)

После гибели 33 турецких военных в результате атак, совершенных силами режима Асада в Сирии, все внимание обратилось на Турцию и шаги, которые она предпримет.
ИноСМИ 08:40
Экономика

Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком

Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК.
РБК 09:20
Гаджеты

В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей

Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.
UfaTime.ru вчера в 12:11
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Армия и оружие

Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить российский Ту-95

В небе над Норвежским морем 5 истребителей НАТО, поднятых по тревоге, не смогли обнаружить один российский стратегический бомбардировщик Ту-95.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:15
Общество

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:38
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Комсомольская правда 08:02
Здоровье

Дефицит масок в аптеках: азербайджанцы опасаются распространения коронавируса

Из столичных аптек практически исчезли медицинские маски и спирт. Где они еще есть – продают по две штуки на человека.
МИР 24 02:44
Здоровье

В Литве и Беларуси обнаружили первых заразившихся коронавирусом

В Южной Корее количество заразившихся превысило две тысячи человек, в Италии — 650; первые случаи зафиксированы в Нигерии, Новой Зеландии, Беларуси и Литве.
Дождь 01:02
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Общество

Папа римский из-за недомогания отменил аудиенции

Все официальные аудиенции у папы римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Коммерсантъ 07:40
Происшествия

Женская драка произошла на концерте Татьяны Булановой

Газета.Ru 08:11
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
Армия и оружие

США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу

США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
Lenta.ru 09:41
Политика

Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
RT на русском вчера в 06:22
Космос

РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь сообщил, что РАН намерен подать жалобу на систему спутников Илона Маска Starlink в ООН, сообщает Nation News.
МИР 24 05:38
Общество

Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

REGNUM 09:08
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Piter.tv вчера в 13:48
Здоровье

В Белоруссии у студента выявили коронавирус

Студент из Ирана был осмотрен белорусскими медиками, которые заподозрили у него симптомы болезни, дополнительные анализы выявили у него наличие коронавируса, рассказал министр.
Красная весна 03:11
Авто

Skoda опубликовала тизер новой Octavia RS

Компания Skoda показала тизер нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Коммерсантъ вчера в 08:02
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 26 февраля в 08:15
Политика

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
REGNUM 06:47
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