с чего всё началось

Полиция совместно с ФСБ России перекрыла преступный канал вывода денег из России за рубеж. Задержана 34-летняя женщина, которая подозревается в организации криминальной схемы.

В Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж

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