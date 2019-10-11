Происшествия
Российская газетаВ Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж
Полиция совместно с ФСБ России перекрыла преступный канал вывода денег из России за рубеж. Задержана 34-летняя женщина, которая подозревается в организации криминальной схемы.
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с чего всё началось
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.РБКвчера в 23:09
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В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей
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