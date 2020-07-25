В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 468

Происшествия Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online. 6

Спорт Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили. 1

Здоровье Вирусологи считают, что в России будет больше двух волн коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, в России вирусологи предсказывают не менее двух волн коронавируса.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 20

Происшествия Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами Кузьминский суд Москвы арестовал трех участников массовой драки между представителями армянской и азербайджанской диаспор, которая произошла в районе Марьино 24 июля. 30

Автоспорт «Формула-1» отменила этапы в четырех странах "Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке. 1

Политика В ЛНР заявили об отправке украинских боевиков в Азербайджан Ранее жители Еревана в знак протеста облили Посольство Украины борщом, после того как в МИД Незалежной выступили за политическое урегулирование конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах. 11

Авто Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Футбол Дженоа — Интер 0:2 (2-й тайм) Чаще в первом сезоне за «Интер» отличались лишь Стефано Ньерс (26) и Роналдо (25).

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева рассказала об отдыхе в Башкирии Бабушка устроила внучке небольшую фотосессию, а дедушка показал ей «сильное» дерево, в которое ударила молния, и рассказал его историю. 2

Происшествия Уральский представитель Transparency International задержана в Казани Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке. 49