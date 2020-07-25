Происшествия
Газета.RuВ Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.
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Происшествия
На Красной площади задержали двух людей в костюмах растений
Молодых людей повезли в отдел полиции Китай-город.
Эхо Москвы 16:06
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48
Хоккей
Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался
Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
Sport.ru 11:14
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Украинской ассоциация футбола.
Газета.Ru 15:57
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Религия
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РБК прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04
Здоровье
Врачи назвали долгосрочные последствия коронавируса для разных органов
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на RT, коронавирус дает тяжелые осложнения на разные органы, а не только на легкие.
ToDay News Ufa вчера в 01:57
Общество
В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Известия 16:25
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.
Газета.Ru 09:26
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 автомобилей
Автоновости дня 11:51
Общество
Во время репетиции парада ВМФ россиян накрыло гигантской волной
В Балтийске Калининградской области зрителей, пришедших посмотреть репетицию парада Военно-морского флота, накрыло волной.
Моя Москва.онлайн 10:24
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Футбол
Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.
Metaratings 14:24
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
Космос
Стала известна дата запуска на орбиту новой партии спутников Starlink
Американская компания SpaceX планирует предпринять 31 июля новую попытку запуска на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Газета.Ru 16:14
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Армия и оружие
В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru 15:46
Происшествия
В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами
В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
Известия вчера в 08:27