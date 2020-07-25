Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.
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Полиция Москвы задержала более 30 человек за драки на межнациональной почве

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Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Украинской ассоциация футбола.
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Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
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Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
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В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз

В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РБК прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
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Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
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Врачи назвали долгосрочные последствия коронавируса для разных органов

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на RT, коронавирус дает тяжелые осложнения на разные органы, а не только на легкие.
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В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.
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Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
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Стала известна дата запуска на орбиту новой партии спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует предпринять 31 июля новую попытку запуска на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Газета.Ru 16:14
Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
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В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России

The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
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В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами

В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
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