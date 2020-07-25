В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

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