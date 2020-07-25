Происшествия
Газета.RuВ Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.
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Участникам массовой драки в Москве могут ограничить въезд в РФ
Общественная служба новостейвчера в 11:12
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Здоровье
Специалисты CDC назвали последствия COVID-19 для молодых людей
Специалисты, представляющие Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC, назвали последствия заболевания COVID-19 для молодых людей.
OAnews 12:12
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Политика
Зеленский о вакцине от SARS-CoV-2: «Весь мир выстраивается в очереди»
Киев, 25 июля 2020, 18:17 — REGNUM Среди первых стран, которые смогут купить вакцину от коронавируса, должна быть и Украина.
REGNUM 11:17
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Происшествия
МВД пообещало пресекать беспорядки
Вести.Ru 13:02
Футбол
ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
Кубань 24 02:24
Путешествия
Туроператоры открыли бронирование поездок для россиян в Турцию
Новая газета вчера в 10:55
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Армия и оружие
США могли бы продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
Вашингтон, 24 июля 2020, 10:55 — REGNUM США могли бы продать свои танки M-1 «Абрамс» Польше, которая является важным элементом НАТО по сдерживанию России, заявил аналитик Дан Гуре 23 июля в статье для Real Clear Defense.
REGNUM вчера в 03:55
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
РИА Новости 10:49
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
ТАСС Спорт 13:03
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news вчера в 04:56
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Религия
Схимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь
Схимонах Сергий (Романов), лишенный сана схиигумена, не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, сообщил его соратник Всеволод Могучев.
Интерфакс вчера в 07:14
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Здоровье
Пить кофе по утрам оказалось вредно
Не советуют диетологи пить утром крепкий чай и кислые свежевыжатые соки.
Росбалт 02:30
Политика
Таджикистан просит Россию возобновить авиасообщение
Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией.
Газета.Ru 11:41
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Подруга «танцующего миллионера» оригинально показала беременный животик
7Дней.ру 23 июля в 18:30
Здоровье
На Среднем Урале вводят новые меры борьбы с коронавирусом
В Свердловской области в августе начнут проводить химиопрофилактическую терапию пациентам, контактировавшим с зараженными COVID-19.
Уралинформбюро вчера в 09:13