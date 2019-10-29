Происшествия
RT на русскомВ Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД. По данному делу задержаны восемь человек.
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Мошенники присвоили пятнадцать столичных квартир по поддельным завещаниям
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OAnews вчера в 22:00