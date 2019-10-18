Происшествия
Российская газетаВ Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
В Москве задержаны высокопоставленные офицеры полиции отдела района Дорогомилово. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, их подозревают в коррупции. С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
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