Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово

В Москве задержаны высокопоставленные офицеры полиции отдела района Дорогомилово. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, их подозревают в коррупции. С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
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В полиции прокомментировали задержание руководителей столичного ОМВД

РЕН ТВ02:48

Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку

Москва 2403:01

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Интерфакс02:46

Руководство отдела полиции «Дорогомилово» задержали по подозрению в получении взятки в 3,5 млн руб

Агентство Москва03:01

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Известия04:13

СК будет ходатайствовать об аресте двух задержанных руководителей ОМВД «Дорогомилово»

ТАСС04:29

ФСБ проводит обыски в Управлении внутренних дел по Западному округу Москвы

Эхо Москвы04:00
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Происшествия

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Российская газета 03:32
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Ученые визуализировали кораблекрушение голландских контрабандистов XVII века

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Политика

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Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

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За прошедшие сутки солдаты Вооруженных формирований Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 300 боеприпасов.
КП - Донецк 04:24
Политика

Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Lenta.ru 04:00
Происшествия

Протестующих курганских врачей оштрафовали за неподчинение полиции

Интерфакс 03:41
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Интерфакс 04:47
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«Медуза» нашла испанца, из-за которого ФБК включили в список иностранных агентов

Интернет-издание «Медуза» нашло человека, из-за которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального признали иностранным агентом.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
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Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
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Авто

Toyota анонсировала небольшой электрокар

Японский бренд Toyota готовит к выпуску новый компактный электрокар.
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Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
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Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
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