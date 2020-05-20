Происшествия
Российская газетаВ Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, все подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции.
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с чего всё началось
Три человека пострадали в ходе стрельбы на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.Агентство Москва11:00
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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CNews 03:19
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В Забайкалье судят виновника гибели 7 человек в ДТП на мосту
Завершено расследование уголовного дела о резонансной автомобильной аварии, которая произошла в ноябре прошлого года в Агинском районе В Забайкальском крае 30-летнего водителя грузовика судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, и использование заведомо подложного документа.
SM News 09:27
Армия и оружие
В Карабахе успешно прошли испытания ударного беспилотника
ИА Красная Весна 15:28
Происшествия
Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
ПРАЙМ 17:25
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru 19:27
Игры
Официально: теперь System Shock 3 занимается Tencent
Игромания.ру 17:08
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Певица Sia усыновила двух 18-летних подростков
Австралийская певица Sia (Сия Ферлер) подтвердила сообщения о том, что она усыновила двух 18-летних подростков.
Культуромания 15:42
Политика
Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ
Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru вчера в 06:24
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Происшествия
В Чите прошел обыск у блогера Лехи Кочегара
Обыск прошел в доме у забайкальского блогера Алексея Закружного, известного как Леха Кочегар.
Байкал24 вчера в 23:25
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 13:00
Футбол
Слуцкий показал «первую тренировку после самоизоляции»
Российский специалист выложил отрывок из фильма Убойный футбол и подписал его следующим образом: «Первая тренировка после самоизоляции».
Евро-футбол.ру 16:17
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Армия и оружие
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 18:35
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Авто
17 новых моделей представит «АвтоВАЗ» до 2026 года
В своем интервью Тольяттинскому госуниверситету, видео которого опубликовано на официальном YouTube-канале «Толк ТВ», Лихачев рассказал о грядущих планах компании относительно выпуска новых или рестайлинговых моделей.
SpeedMe вчера в 08:56
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Авто
В России стартовало производство кроссовера Kia XCeed
Корейский автопроизводитель Kia анонсировал скорое появление на российском рынке нового компактного кроссовера XCeed.
Somanyhorses 09:01
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Космос
В Японии создадут робота на замену космонавтам
В Японии создадут робота на замену космонавтам. Это позволит снизить затраты и избавиться от рисков для реальных людей.
Ferra 13:23