Три человека пострадали в ходе стрельбы на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

с чего всё началось

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, все подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции.

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

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