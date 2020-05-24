На юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Неизвестные открыли стрельбу друг по другу из автоматического оружия.

У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,8K

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 60

Авто В Латвии в апреле упали продажи автомобилей В Латвии в апреле снизился уровень продаж автомобилей.

Общество Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан По данным оперштаба, ограничительная мера вводится из-за того, что в районе фиксируются завозные случаи Covid-19 из Дагестана и будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 183

Футбол Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.

Энергетика Украина резко снизила цены на газ для населения Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте. 5

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 376

Общество В Северодвинске за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом Всего, по данным регионального оперативного штаба, в Архангельской области выявлены 126 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших достигло 1192 человек, Вылечить от коронавирусной инфекции удалось 403 человек. 53

Религия Мусульмане отмечают сегодня праздник Ураза-байрам Торжества проводятся в основном дома. С праздником уже поздравил верующих председатель ДУМ России и Совета муфтиев Равиль Гайнутдин.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Происшествия В ОНК рассказали о содержании захватчика банка в Москве По словам Литвинович, Барышников находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петрове.

Кино Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.

Игры Создатели Serious Sam 4 пояснили, зачем «одели» гарпий Создателей обвиняли в том, что они пошли на поводу моралфагов и ханжей, и в игре для категории 18+, изобилующей насилием, странно видеть цензуру. 2

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 53