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В Новопушкинском сквере в Москве сегодня проходит акция в поддержку хабаровских протестов против отставки губернатора Сергея Фургала. По данным ТАСС, задержаны не менее 13 человек. В Telegram-канале Avtozak LIVE опубликовали видео нескольких задержаний.В источнике
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