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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

В Новопушкинском сквере в Москве сегодня проходит акция в поддержку хабаровских протестов против отставки губернатора Сергея Фургала. По данным ТАСС, задержаны не менее 13 человек. В Telegram-канале Avtozak LIVE опубликовали видео нескольких задержаний.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

РБК08:37
Дождь

Полиция задержала участников всероссийской акции солидарности с Хабаровском

Дождь08:19
Эхо Москвы

Акции протеста в знак солидарности с жителями Хабаровска прошли сегодня в ряде российских городов

Эхо Москвы09:02
Znak.com

В городах России проходят акции солидарности с митингующими в Хабаровском крае

Znak.com06:53
Новая газета

В Москве и Петербурге задержали более 20 участников акции солидарности с Хабаровском

Новая газета07:30
Коммерсантъ

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Коммерсантъ08:41
Фонтанка.Ру

В нескольких городах России — задержания на акции в поддержку Хабаровска. Жестче всего в Москве

Фонтанка.Ру08:26
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Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии

Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии
ИА Красная Веснавчера в 11:45
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ04:06
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском05:13
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Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАССвчера в 09:03
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Какая новейшая военная техника усилила боевые возможности ВКС России

По информации Минобороны РФ, с 2015 года новый вид ВС пополнился большим количеством современной техники: многофункциональными самолётами, зенитными ракетными комплексами, гиперзвуковым оружием, радиолокационными станциями.
RT на русском08:45
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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