Общество
КоммерсантъВ Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции
В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь». Оно началось после завершения на Пушкинской площади сбора подписей против поправок.
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МОСКВА, 15 июля. / ТАСС/. Число задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы превысило 100.ТАСС15:33
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Общество
ЦИК опубликовал декларацию о доходах Лукашенко
Rambler News Service 14:00
Экономика
Руководитель ФТС рассказал о влиянии кризиса на таможенные сборы
Москва, 15 июля 2020, 14:11 — REGNUM Снижение товарооборота на фоне кризиса повлекло сокращение числа таможенных деклараций на 4,4%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 07:11
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Футбол
«Милан» нанес поражение «Парме» в матче чемпионата Италии
"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 33-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 06:35
Спорт
Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 04:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:37
Шоу-бизнес
Степан Меньшиков показал романтический кадр со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков недавно сочетался браком со своей возлюбленной Ангелиной Монах.
Bimru.ru 07:57
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Футбол
Джикия: повезло, что «Спартаку» засчитали забитые голы
Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги встречи 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).
Metaratings 14:19
Политика
Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании
Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс 06:16
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Финансы
Официальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 05:26
Общество
Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений
Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:46
Политика
Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости 15:23
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40