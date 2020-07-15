МОСКВА, 15 июля. / ТАСС/. Число задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы превысило 100.

с чего всё началось

В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь». Оно началось после завершения на Пушкинской площади сбора подписей против поправок.

В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции

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