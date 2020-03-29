Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

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