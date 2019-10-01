Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна» и побило рекорд 1954 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября зафиксировано в Москве. Об этом сказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, оно составляет 730 миллиметров ртутного столба.

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