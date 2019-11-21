с чего всё началось

Сегодня до 13.00 атмосферное давление в Москве и области повышалось. На станции ВДНХ давление воздуха достигло 772,3 миллиметра ртутного столба. До рекордных значений 1993 года не хватило 4 миллиметров.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Общество Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.

Происшествия В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).

Происшествия Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.

Происшествия Генерала связали с вымогателями ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.

Общество Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке.

Политика Фонд Навального подал иск к Путину Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.

Политика Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей "Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.

Политика Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.

Авто Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».

Технологии Павел Дуров советует удалить WhatsApp 20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.