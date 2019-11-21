Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

Сегодня до 13.00 атмосферное давление в Москве и области повышалось. На станции ВДНХ давление воздуха достигло 772,3 миллиметра ртутного столба. До рекордных значений 1993 года не хватило 4 миллиметров.
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с чего всё началось
Сегодня в Москве показатели атмосферного давления приблизились к рекордно высоким значениям, после чего начали снижаться, передает
 интернет-портал «Метеоновости».
Аргументы и Факты08:39

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В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

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Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому значению

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Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора

Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».
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Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

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