Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМосквичей предупредили о крайне высоком атмосферном давлении

Синоптики заявили о рекордно высоком атмосферном давлении в столице. По их словам, подобные показатели в последний раз были зафиксированы почти 20 лет назад, передает портал «Метеоновости».
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В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

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Депздрав предупредил о мигренях из-за высокого атмосферного давления

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Синоптики предупредили москвичей о рекордном давлении «как в шахте»

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Синоптики: Атмосферное давление в Москве не поднималось так высоко с 2002 г. и почти достигло рекорда

Агентство Москва07:20

Москвичам пообещали ясную погоду и рекордное давление

Известия00:35
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«Газпром газораспределение» продаст на Мосбирже 3,5% акций «Газпрома»

Компания «Газпром газораспределение» (подконтрольна «Газпрому») выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга.
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Россия пригласила экспертов из Малайзии изучить данные по делу MH17

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Общество

В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.
Piter.tv 06:59
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
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Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Ридус 05:43
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Общество

Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате

Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
REGNUM 05:53
Экономика

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 04:18
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
РИА Новости Крым 05:28
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:32
Здоровье

Австралийка поборола страх перед свадебными платьями, сбросив 55 кг

Невеста, проживающая в австралийском городе Вуллонгонг, боялась, что не сможет найти подходящее по размеру свадебное платье.
МИР 24 вчера в 11:51
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Политика

Тимошенко высказалась о снятии санкций с России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала не допустить снятия санкций с России.
Взгляд.ру 07:08
Здоровье

Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки

Врачи перечислили пять самых бесполезных лекарств, которые обычно хранятся в домашних аптечках у жителей России.
ФедералПресс 19 ноября в 22:44
Здоровье

Ставропольским главврачам приказано сократить разницу в зарплатах

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для составления проектов бюджета на будущие года необходимо чётко понимать заработные платы медицинских сотрудников без учёта зарплат руководствующего звена.
MedikForum.ru 06:04
Спорт

ОКР нацелен на полноценное участие сборной России в Олимпиаде-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) нацелен на участие национальной сборной в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе.
ТАСС Спорт 07:17
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 21:06
Футбол

«Милан» предлагает Ибрагимовичу 6 млн евро за полтора года

Soccer.ru 06:05
Футбол

Пропавший в Турции российский футболист нашелся

Lenta.ru 07:41
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Общество

Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователя

Во второй раз дело рассматривается в суде с начала ноября этого года.
Говорит Москва 07:51
Игры

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Astera вчера в 11:10
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