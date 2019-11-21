Общество
Вечерняя МоскваМосквичей предупредили о крайне высоком атмосферном давлении
Синоптики заявили о рекордно высоком атмосферном давлении в столице. По их словам, подобные показатели в последний раз были зафиксированы почти 20 лет назад, передает портал «Метеоновости».
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Экономика
«Газпром газораспределение» продаст на Мосбирже 3,5% акций «Газпрома»
Компания «Газпром газораспределение» (подконтрольна «Газпрому») выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга.
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Общество
Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате
Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Экономика
ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
Австралийка поборола страх перед свадебными платьями, сбросив 55 кг
Невеста, проживающая в австралийском городе Вуллонгонг, боялась, что не сможет найти подходящее по размеру свадебное платье.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Тимошенко высказалась о снятии санкций с России
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала не допустить снятия санкций с России.
Здоровье
Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врачи перечислили пять самых бесполезных лекарств, которые обычно хранятся в домашних аптечках у жителей России.
Здоровье
Ставропольским главврачам приказано сократить разницу в зарплатах
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для составления проектов бюджета на будущие года необходимо чётко понимать заработные платы медицинских сотрудников без учёта зарплат руководствующего звена.
Спорт
ОКР нацелен на полноценное участие сборной России в Олимпиаде-2020
Олимпийский комитет России (ОКР) нацелен на участие национальной сборной в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Здоровье
Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
Общество
Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователя
Во второй раз дело рассматривается в суде с начала ноября этого года.
Игры