Синоптики заявили о рекордно высоком атмосферном давлении в столице. По их словам, подобные показатели в последний раз были зафиксированы почти 20 лет назад, передает портал «Метеоновости».

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

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Экономика ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Космос Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Здоровье Ставропольским главврачам приказано сократить разницу в зарплатах Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для составления проектов бюджета на будущие года необходимо чётко понимать заработные платы медицинских сотрудников без учёта зарплат руководствующего звена.

Спорт ОКР нацелен на полноценное участие сборной России в Олимпиаде-2020 Олимпийский комитет России (ОКР) нацелен на участие национальной сборной в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе.

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp "WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.

Политика Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.