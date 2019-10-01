Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в российской столице во вторник утром, сообщает сайт "Метеонаовости".
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Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна» и побило рекорд 1954 г

Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна» и побило рекорд 1954 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Агентство Москва01:12

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Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна»

RT на русском03:26

Атмосферное давление в столице побило рекорд 1954 года

Москва 2401:43

Семидесятилетний рекорд низкого давления может быть побит на днях

Оka.fm28 сентября в 03:00

Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна» и побило рекорд 1954 г

Агентство Москва01:12

В начале октября москвичей ждет опасно низкое атмосферное давление

Московская перспектива28 сентября в 07:40

Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна»

Вечерняя Москва01:24

Синоптики прогнозируют рекордно низкое давление

Первый Тульский27 сентября в 19:05
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Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Происшествия

Подполковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве.
Life.ru 04:42
Общество

Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Гаджеты

В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на детей в школе

Финляндии человек с мечом ворвался в школу и напал на детей.
Газета.Ru 07:14
Гаджеты

Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus

Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU вчера в 03:18
Политика

Нидерланды попросили Россию помочь найти Цемаха

«Подозреваемым» по делу, как сообщалось, стал захваченный ее спецслужбами «начальник ПВО» в Снежном под Донецком Владимир Цемах, но Киев передал его России в ходе обмена пленными в начале сентября.
Росбалт 06:46
Политика

Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Происшествия

Полиция в Гонконге впервые применила оружие для разгона протестующих

Коммерсантъ 07:04
Авто

В России начались продажи «УАЗ Патриот» с коробкой «автомат»

Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).
Известия 05:28
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Происшествия

Суд продлил арест водителю, устроившему массовое ДТП в Екатеринбурге

ТАСС 05:47
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика

МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Технологии

Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2

Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
Discover24 05:43
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Кино

Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»

RuNews24.ru 03:22
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

На парламентских выборах в Австрии лидирует партия Себастьяна Курца

В Австрии на досрочных парламентских выборах лидирует консервативная Народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцом.
Суть событий 29 сентября в 12:04
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

CarsWeek.ru вчера в 15:00
Происшествия

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

РИА Новости вчера в 19:38
Общество

Книги в России начали продавать по паспорту

С сегодняшнего дня, 1 октября, кассиры и контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт.
Pro Город НН 03:09
Происшествия

Обрушение моста в Тайване попало на видео

Причина обрушения пока не называется. Однако, по некоторым данным, прошедший недавно тайфун мог ослабить мост, построенный в 1999 году.
Lenta.ru 03:28
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