Происшествия
КоммерсантъВ Москве загорелся многоэтажный дом
На юго-западе Москвы загорелся многоэтажный дом. Площадь пожара сейчас составляет 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС по Москве в Twitter. Возгорание уже удалось ликвидировать.
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В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:53
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления
В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
Цифровых пропускoв для поездoк в Московском регионe вводятся в столице со среды, 15 апреля.
Известия 11 апреля в 21:46
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 04:42
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Башкирии частично откроют салоны оптики и парикмахерские
С сегодняшнего дня в Башкирии возможность работать получили еще два вида предприятий. Это салоны оптики и парикмахерские.
РБК Уфа 04:35
Общество
В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве
Lenta.ru 11 апреля в 07:53
Общество
В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
Происшествия
В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
Авто
Представлен бюджетный аналог Volkswagen Tiguan
Инженер несколько лет трудится в немецкой компании, а недавно он улетал в Китай, где принимал участие над разработкой концептов Roewe RX5 и Roewe i6, последний назвали аналогом VW Passat.
Car.ru 10 апреля в 05:01
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Общество
Греция озвучила дату начала туристического сезона
Димитрис Харитидис заявил, что хоть туроператоры в Великобритании и Германии собираются начать сезон в середине июня, все зависит от ситуации в мире и открытия границ государств.
ToDay News Ufa 11 апреля в 08:22
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
У 86 человек в доме престарелых в Вязьме заподозрили коронавирус
Гудвилл.онлайн 03:47
Общество
Кудрин заявил о необходимости увеличить МРОТ на время кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинзаявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.
REGNUM 03:21
Игры
Продажи Resident Evil 3 превысили 2 млн копий
Отгрузка вместе с цифровыми продажами копий ремейка Resident Evil 3 на PlayStation 4, Xbox One и PC превысили 2 млн копий за первые пять дней.
The GEEK 03:40
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости 11 апреля в 13:30
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
Общество
В Татарстане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:32
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Lenta.ru 04:04
Политика
Рейтинг партии «Слуга народа» падает — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, в марте рейтинг поддержки Зеленского составлял 46%, снизившись за предыдущий месяц на 2%.
REGNUM вчера в 02:36
Здоровье
За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились семь человек
Еще у семи жителей Свердловской области выявили коронавирус. Таким образом, с начала пандемии уже заболели 85 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:44
Общество
В Челябинской области разрешили работать парикмахерским
С сегодняшнего дня разрешена работа парикмехерских, а также салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию — у нас их не так много.
Эхо Москвы в Челябинске 01:55
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
Актриса более шести лет не общалась с дочерью Ольгой, которая все это время жила в Египте.
StarHit.ru 11 апреля в 13:00
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29