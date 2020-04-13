На юго-западе Москвы загорелся многоэтажный дом. Площадь пожара сейчас составляет 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС по Москве в Twitter. Возгорание уже удалось ликвидировать.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Общество В Башкирии частично откроют салоны оптики и парикмахерские С сегодняшнего дня в Башкирии возможность работать получили еще два вида предприятий. Это салоны оптики и парикмахерские.

Общество В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 64

Авто Представлен бюджетный аналог Volkswagen Tiguan Инженер несколько лет трудится в немецкой компании, а недавно он улетал в Китай, где принимал участие над разработкой концептов Roewe RX5 и Roewe i6, последний назвали аналогом VW Passat.

Общество Греция озвучила дату начала туристического сезона Димитрис Харитидис заявил, что хоть туроператоры в Великобритании и Германии собираются начать сезон в середине июня, все зависит от ситуации в мире и открытия границ государств. 80

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 1

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 742

Общество Кудрин заявил о необходимости увеличить МРОТ на время кризиса Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинзаявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. 2

Игры Продажи Resident Evil 3 превысили 2 млн копий Отгрузка вместе с цифровыми продажами копий ремейка Resident Evil 3 на PlayStation 4, Xbox One и PC превысили 2 млн копий за первые пять дней. 4

Общество Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции. 884

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Политика Рейтинг партии «Слуга народа» падает — эксперт Как сообщало ИА REGNUM, в марте рейтинг поддержки Зеленского составлял 46%, снизившись за предыдущий месяц на 2%.

Общество В Челябинской области разрешили работать парикмахерским С сегодняшнего дня разрешена работа парикмехерских, а также салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию — у нас их не так много. 11