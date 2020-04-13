Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс». По данным спасателей, огонь охватил квартиру на восьмом этаже и чердак жилого дома.
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Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва 24вчера в 21:58

В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию

Екатеринбург Онлайнвчера в 21:53

Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Интерфаксвчера в 23:16

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Агентство Москвавчера в 23:20

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

ТАССвчера в 23:32

Площадь пожара в многоэтажке в Москве возросла до тысячи квадратов

РЕН ТВвчера в 21:22

В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

РИА Новостивчера в 23:53
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
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Политика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru вчера в 12:45
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Наука

В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
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Происшествия

В Архангельске подожгли здание синагоги

News29.ru 03:08
Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Коммерсантъ вчера в 03:23
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
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Общество

Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной

Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
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Здоровье

Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет

Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
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Происшествия

У Курильских островов произошла серия землетрясений

Ранее 13 апреля еще два землетрясения магнитудой 4,1, и 4,2 произошли в районе Южных Курильских островов, пишет ТАСС.
РБК 01:20
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Общество

Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
1
Политика

Безработная Анна Романова стала третьим кандидатом в мэры Иркутска

Третий кандидат на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию.
Байкал24 02:16
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Здоровье

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
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Шоу-бизнес

Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства

Слово и Дело 02:58
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Происшествия

В саратовской коммуналке произошло убийство

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
REGNUM 02:03
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Политика

Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс вчера в 08:07
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Религия

В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве

Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:32
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Религия

У православных христиан началась страстная неделя

У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
1,1K
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ранил мужчину при стрельбе на рынке

Полиция начала розыск подозреваемых в стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге, в результате которой был ранен в ногу мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:40
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