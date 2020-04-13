Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».
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Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва 24вчера в 21:58

В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию

Екатеринбург Онлайнвчера в 21:53

В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

РИА Новостивчера в 23:53

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Агентство Москвавчера в 23:20

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

ТАССвчера в 23:32

Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Интерфаксвчера в 23:16

Площадь пожара в многоэтажке в Москве возросла до тысячи квадратов

РЕН ТВвчера в 21:22
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Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
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Наука

Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
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Происшествия

В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском 11 апреля в 11:39
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,7K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Армия и оружие

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Общество

Кремль допустил перенос даты Парада Победы

Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
Хорошие новости 11 апреля в 10:23
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Здоровье

Губернатор Кузбасса прокомментировал борьбу с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв считает, что борьба с коронавирусом станет переломным моментом в развитии здравоохранения как в стране, так и в регионе.
Газета Кемерова 01:08
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Политика

Власти Афганистана освободили 361 пленного талиба

РИА Новости 00:55
Происшествия

В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
Общество

ПФР до 1 октября примет заявления на выплату 5 тысяч рублей семьям

В Удмуртии выплаты рассчитаны для более 22 тыс. детей Напомним, что указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми подписал президент России Владимир Путин.
ИА Удмуртия вчера в 04:20
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Музыка

Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 11 апреля в 10:09
134
Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
673
Наука

Названы идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса

Учёные назвали идеальных животных для тестирования вакцин от коронавируса, сообщают "Известия".
Life.ru вчера в 21:59
11
Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik 11 апреля в 12:39
1,5K
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 10 апреля в 08:49
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Религия

В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве

Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:32
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Автоспорт

На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс

Autosport.com.ru вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
644
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей вчера в 08:16
2,7K
Здоровье

В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре

В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
5
Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Происшествия

У скончавшейся 90-летней женщины в Саратове нашли коронавирус

Пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:31
Общество

За время заточения в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж за время своего вынужденного пребывания на территории посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался от обвинений в шпионаже и изнасиловании, стал отцом двоих детей.
Pravda.Ru 00:25
4
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
81
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
3,8K
Футбол

Игроки «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

Клуб разработал меры по выходу из ситуации и предложил своим игрокам пойти на снижение зарплат, однако футболисты «ганнерс» отказались принимать условия руководства команды.
ODDS.ru 01:10
Здоровье

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
21
Культура

BTS даст онлайн-концерт для поклонников

Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14
1
Как работают Яндекс.Новости?
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