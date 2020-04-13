Происшествия
ВедомостиВ Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».
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В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:53
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Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском 11 апреля в 11:39
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие
На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90
Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
Общество
Кремль допустил перенос даты Парада Победы
Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
Хорошие новости 11 апреля в 10:23
Здоровье
Губернатор Кузбасса прокомментировал борьбу с коронавирусом
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв считает, что борьба с коронавирусом станет переломным моментом в развитии здравоохранения как в стране, так и в регионе.
Газета Кемерова 01:08
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Политика
Власти Афганистана освободили 361 пленного талиба
РИА Новости 00:55
Происшествия
В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
Общество
ПФР до 1 октября примет заявления на выплату 5 тысяч рублей семьям
В Удмуртии выплаты рассчитаны для более 22 тыс. детей Напомним, что указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми подписал президент России Владимир Путин.
ИА Удмуртия вчера в 04:20
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 11 апреля в 10:09
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Наука
Названы идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Учёные назвали идеальных животных для тестирования вакцин от коронавируса, сообщают "Известия".
Life.ru вчера в 21:59
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik 11 апреля в 12:39
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 10 апреля в 08:49
Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:32
Автоспорт
На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс
Autosport.com.ru вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Происшествия
У скончавшейся 90-летней женщины в Саратове нашли коронавирус
Пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:31
Общество
За время заточения в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж за время своего вынужденного пребывания на территории посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался от обвинений в шпионаже и изнасиловании, стал отцом двоих детей.
Pravda.Ru 00:25
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Футбол
Игроки «Арсенала» отказались от понижения зарплаты
Клуб разработал меры по выходу из ситуации и предложил своим игрокам пойти на снижение зарплат, однако футболисты «ганнерс» отказались принимать условия руководства команды.
ODDS.ru 01:10
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Культура
BTS даст онлайн-концерт для поклонников
Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14