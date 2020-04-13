На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

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