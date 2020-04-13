Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».
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Восьмиэтажный жилой дом загорелся на юго-западе Москвы

Вечерняя Москва22:01

Пятерых человек спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

ТАСС22:31

В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию

Екатеринбург Онлайн21:53

Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

Агентство Москва22:11

Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва 2421:58

В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре в доме в Москве

РИА Новости22:30

Пять человек спасены из горящего дома на юго-западе Москвы

Интерфакс22:31
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Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru 11:28
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Политика

В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»

Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
Lenta.ru 12:16
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 61

Число инфицированных коронавирусом за сутки в Бурятии увеличилось до 61, выздоровели 12 человек, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
РИА Новости 09 апреля в 22:44
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Общество

Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск

ДЕЛА.ru 21:40
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Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
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Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
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Кино

Гари Доберман снимет фильм по роману «Жребий» Стивена Кинга

Оказалось, что он сменил роль в проекте и теперь сядет в режиссерское кресло. Роман "Жребий" был написан "королем ужасов" в 1975 году.
iReactor 12:30
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Культура

Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты

Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
Слово и Дело 13:30
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Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

РИА Новости 21:24
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость

Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.
Комсомольская правда 18:52
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Общество

Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам

Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
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Общество

Воробьев уточнил, как получить электронный пропуск

Электронный пропуск для перемещения по Московской области можно получить через специальное приложение СТОП Covid-19, доступное в Google Play и AppStore, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Вести.Ru 13:57
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Авто

Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня 10:30
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Авто

АЕБ попросила Мишустина расширить льготы на автокредиты

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать спрос на новые автомобили, расширив действие программ льготного автокредитования на все категории населения.
Автоновости дня 10 апреля в 04:42
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
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Общество

Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным регионом — кредиты есть у 72,7% респондентов.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

РИА Новости 01:43
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Хоккей

Экс-форвард «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру в 39 лет

Чемпионат 08:42
Общество

Появилась информация о 24-м человеке, заразившемся коронавирусом

Сегодня, 12 апреля, в Приморском крае был зафиксирован 24-й случай заражения, вирус подтвердился у мужчины, вернувшегося из столицы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Primpress.ru 07:43
Политика

МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
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Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
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Шоу-бизнес

Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения

Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 01:52
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Авто

Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль

Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс 15:53
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Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 19:50
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