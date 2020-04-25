Транспорт
Комсомольская правдаВ Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро
Московское метро с 26 апреля временно закроет вестибюли ещё 13 станций, сообщается на сайте столичной подземки. Отмечается, чтос ами станции продолжат свою работу, но войти на них и выйти с них в город можно будет только через соседние вестибюли.
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Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 16:36
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Общество
В России живут более 1,7 миллиона пострадавших от радиации на ЧАЭС
По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.
РИА Новости 22:08
Космос
Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews
Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна 23 апреля в 18:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Общество
Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
Общество
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
Общее число заболевших достигло 14 Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19, в том числе у медицинского работника.
АМИТЕЛ 23 апреля в 13:20
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Армия и оружие
Турция хочет стать сверхдержавой: что значат слова Эрдогана о «центре мирового порядка»
Турция как центр мирового порядка Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на встрече с руководящими кадрами своего политического движения - Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка.
ФАН вчера в 05:48
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Общество
Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
Армия и оружие
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
Согласно Defense Express, появившиеся самолеты поддержат присутствующие на Аляске истребители пятого поколения F-22 Raptor.
Lenta.ru 09:30
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 вчера в 14:44
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Футбол
«Челси» отказался снижать зарплаты футболистов на время пандемии
Английский футбольный клуб «Челси» отказался сокращать зарплаты игроков команды на время пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
Аргументы и Факты 09:57
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 22 апреля в 18:36
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
Кино
Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде
Life.ru вчера в 11:02
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости 23 апреля в 15:25
Шоу-бизнес
Нарусова не обращалась в ВС из-за ареста имущества краболовных компаний
Сенатор Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что не обращалась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с жалобой на действия Следственного комитета из-за ареста имущества двух краболовных компаний.
РИА Новости 11:46