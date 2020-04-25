Московское метро с 26 апреля временно закроет вестибюли ещё 13 станций, сообщается на сайте столичной подземки. Отмечается, чтос ами станции продолжат свою работу, но войти на них и выйти с них в город можно будет только через соседние вестибюли.

В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро

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