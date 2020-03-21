с чего всё началось

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Политика Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.

Общество Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом Количество случаев заболеваний коронавирусом COVID-19 в мире превышает 300 тысяч, при этом более 91,5 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.

Экономика Клиенты Сбербанка отказываются от наличных Самый безналичный регион России — Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Наука В 2019 году Гренландия теряла лед с беспрецедентной скоростью Для сравнения, в период с 2002 по 2019 год Гренландия ежегодно лишалась 268 млрд тонн льда – меньше половины от потерь прошлого года.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.

Шоу-бизнес Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву Пользователи, разумеется, актрису не узнали, а некоторые, так и вообще, написали, что на снимке запечатлена вообще не она.