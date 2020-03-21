Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает
 пресс-служба московского управления.
Москва 2411:14

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В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:36

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Газета.Ru14:20

В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов и бассейнов Москвы

РИА Новости13:54

Бани в Москве закроют из-за коронавируса с 21 марта

Агентство Москва15:54

В Госдуме оценили распоряжение закрыть фитнес-клубы и бассейны Москвы

RT на русском12:19

В Москве закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки

ТАСС11:20

В Москве из-за коронавируса закрывают фитнес-клубы и бассейны

РЕН ТВ11:06
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Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Политика

Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru 22:23
Общество

Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Количество случаев заболеваний коронавирусом COVID-19 в мире превышает 300 тысяч, при этом более 91,5 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 20:12
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Экономика

Клиенты Сбербанка отказываются от наличных

Самый безналичный регион России — Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства.
Плас вчера в 03:27
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК 15:48
Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 07:41
Технологии

Apple и Amazon намерены понизить качество видеотрансляций для Европы

Временно понизить качество видеотрансляций в Европе из-за большой загруженности интернет-сетей принято компаниями Apple и Amazon, сообщает 21 марта 3dnews.ru.
Красная весна 12:47
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
MOS.news 08:29
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM вчера в 03:02
Происшествия

На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков

Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
Газета.Ru 21:41
Общество

США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
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Наука

В 2019 году Гренландия теряла лед с беспрецедентной скоростью

Для сравнения, в период с 2002 по 2019 год Гренландия ежегодно лишалась 268 млрд тонн льда – меньше половины от потерь прошлого года.
Хайтек+ вчера в 03:49
Здоровье

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Влад Кадони расстался с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал

Еще совсем недавно Влад Кадони думал о свадьбе с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал.
StarHit.ru 17:00
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

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Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
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Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву

Пользователи, разумеется, актрису не узнали, а некоторые, так и вообще, написали, что на снимке запечатлена вообще не она.
Bimru.ru 06:54
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Новые автомобили 19 марта в 01:10
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