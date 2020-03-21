Коронавирус
КоммерсантъВ Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.
Читать в источнике
Оценить810
с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского управления.Москва 24вчера в 11:14
Подробнее о событии
Показать все источники
В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:36
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Валерия поддержала сменившую имя дочь
Российская поп-певица Валерия во время эфира программы Ты не поверишь! на телеканале НТВ рассказала зрителям о том, что ее дочь Анна Шульгина решила сменить имя на Шену.
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек (общее число — 35), в Москве шесть (137).
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Общество
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Названы повышающие опасность коронавируса болезни
У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Общество
«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран
На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Общество
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
Культура
Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Армия и оружие
Террористы в Сирии открыли огонь по позициям САА в Латакии
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Армия и оружие
Турецкий конвой попал в засаду в Идлибе
Космос
Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Наука
Ученые стали на шаг ближе к созданию «вечного стекла»
Группа исследователей изучила внутреннее напряжение в коллоидных системах, что позволило ей контролировать механические свойства стекол.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
В Саратове при прокладке трубопровода нашли труп женщины
Вчера, 21 марта, утром на Сокурском тракте, в 200 метрах от дороги рабочие занимались прокладкой трубопровода и случайно обнаружили труп.
Общество
Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе
Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.