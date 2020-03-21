Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает
 пресс-служба московского управления.
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