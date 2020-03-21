с чего всё началось

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Шоу-бизнес Валерия поддержала сменившую имя дочь Российская поп-певица Валерия во время эфира программы Ты не поверишь! на телеканале НТВ рассказала зрителям о том, что ее дочь Анна Шульгина решила сменить имя на Шену.

Здоровье Названы повышающие опасность коронавируса болезни У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.

Здоровье Назван снижающий риск заражения вирусами продукт Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Происшествия В Саратове при прокладке трубопровода нашли труп женщины Вчера, 21 марта, утром на Сокурском тракте, в 200 метрах от дороги рабочие занимались прокладкой трубопровода и случайно обнаружили труп.