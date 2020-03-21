Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает
 пресс-служба московского управления.
Москва 2411:14

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В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

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Роспотребнадзор обязал закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве

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ТАСС11:20

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Агентство Москва11:19

В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:36

В Москве из-за коронавируса закрывают фитнес-клубы и бассейны

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