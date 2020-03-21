Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает
 пресс-служба московского управления.
Москва 2411:14

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В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:36

Эдуард Каневский назвал фитнес‑клубы самым безопасным местом во время пандемии

Радио 118 марта в 11:12

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры Москвы прекратить пускать посетителей

Известия11:29

Фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы обязали не пускать посетителей

Вечерняя Москва11:27

Роспотребнадзор обязал бассейны, фитнес-центры и аквапарки в Москве не принимать посетителей с 21 марта

Агентство Москва11:19

В Москве закроют фитнес-клубы из-за коронавируса

Lenta.ru11:14

В Госдуме оценили распоряжение закрыть фитнес-клубы и бассейны Москвы

RT на русском12:19
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Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

Названы симптомы коронавируса у детей

Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
Происшествия

В НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Российская газета 12:57
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Политика

Трамп настаивает на лекарстве от малярии против коронавируса

Противомалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) может помочь против коронавируса, уверен президент США Дональд Трамп.
News.ru 12:57
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru 04:49
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Киберспорт

Blizzard предлагает в карантине играть в Heroes of the Storm и WoW

All Heroes will be free to play from now until April 2nd! pic.twitter.com/gUnp4114sX — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) March 20, 2020 До 2 апреля легче жить будет и тем, кто играет в условно-бесплатную версию StarCraft II.
Игромания.ру 08:54
Энергетика

В США бензин подешевел до 20 рублей за литр

Справедливости ради скажем, что по 20 рублей бензин отдают только на одной заправке в Кентукки.
110km.ru 02:42
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru вчера в 05:17
Армия и оружие

National Interest: у советского Ту-160 нет конструктивных недостатков

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что, по мнению обозревателей китайского издания Sohu, российский Ту-160, вооруженный ракетами «Кинжал», станет настоящим кошмаром для американских авианосцев.
ПолитРоссия 07:19
Шоу-бизнес

Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Слово и Дело 05:44
Общество

ЕГЭ-2020 предложили сделать дистанционным

Единый государственный экзамен в этом году предложили провести в дистанционном режиме.
Рифей-Пермь 05:20
Происшествия

В Татарстане выявили пять случаев коронавируса

В Татарстане выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все заболевшие "привезли" вирус из других регионов.
Московский Комсомолец 10:21
Футбол

Игало: скоро все мы отпразднуем конец коронавируса, и свет снова воссияет над нами

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в скором времени прекратится.
Чемпионат 12:51
Происшествия

В Уфе на трассе расстреляли автомобиль

Красная весна 12:52
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Политика

Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
News.ru 19 марта в 17:58
Политика

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Румас положительно оценил решение российских властей обеспечить транзит через территорию России граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.
BFM.ru 12:06
Авто

В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad

Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Car.ru 18 марта в 08:51
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Газета.Ru 12:04
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
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