Коронавирус
КоммерсантъВ Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора. "Ква-ква парк" на Коммунистической улице закрыт с 18 марта, центр "Мореон" — с 20-го.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского управления.Москва 2411:14
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В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:36
Эдуард Каневский назвал фитнес‑клубы самым безопасным местом во время пандемии
Радио 118 марта в 11:12
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Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
Названы симптомы коронавируса у детей
Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.
Происшествия
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Политика
Трамп настаивает на лекарстве от малярии против коронавируса
Противомалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) может помочь против коронавируса, уверен президент США Дональд Трамп.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Киберспорт
Blizzard предлагает в карантине играть в Heroes of the Storm и WoW
All Heroes will be free to play from now until April 2nd! pic.twitter.com/gUnp4114sX — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) March 20, 2020 До 2 апреля легче жить будет и тем, кто играет в условно-бесплатную версию StarCraft II.
Энергетика
В США бензин подешевел до 20 рублей за литр
Справедливости ради скажем, что по 20 рублей бензин отдают только на одной заправке в Кентукки.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Армия и оружие
National Interest: у советского Ту-160 нет конструктивных недостатков
Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что, по мнению обозревателей китайского издания Sohu, российский Ту-160, вооруженный ракетами «Кинжал», станет настоящим кошмаром для американских авианосцев.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Общество
ЕГЭ-2020 предложили сделать дистанционным
Единый государственный экзамен в этом году предложили провести в дистанционном режиме.
Происшествия
В Татарстане выявили пять случаев коронавируса
В Татарстане выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все заболевшие "привезли" вирус из других регионов.
Футбол
Игало: скоро все мы отпразднуем конец коронавируса, и свет снова воссияет над нами
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в скором времени прекратится.
Происшествия
В Уфе на трассе расстреляли автомобиль
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Политика
Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область
В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
Политика
Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти
Румас положительно оценил решение российских властей обеспечить транзит через территорию России граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.
Авто
В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad
Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".