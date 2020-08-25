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Первому заместителю американского госсекретаря Стивену Бигану, которые приехал в российскую столицу для встречи с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, накрыли русский стол.В источнике
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