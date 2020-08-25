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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Москве заместителю госсекретаря США подали щи с грибами

Первому заместителю американского госсекретаря Стивену Бигану, которые приехал в российскую столицу для встречи с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, накрыли русский стол.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Биган попробовал щи с лесными грибами на обеде с Лавровым

Известия09:21
Российская газета

Замгоссекретаря США в МИД России встретили «русским столом»

Российская газета08:49
РБК

Заместителя госсекретаря США угостили щами с грибами в Москве

РБК08:04
РЕН ТВ

Захарова рассказала об угощении для замгоссекретаря США

РЕН ТВ07:36
Газета.Ru

Захарова рассказала об угощении для замгоссекретаря США

Газета.Ru07:14
Комсомольская правда

В Москве заместителю госсекретаря США подали щи с грибами

Комсомольская правда08:39
РИА Новости

Захарова рассказала, чем угощали замгоссекретаря США

РИА Новости07:00

Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации
Интерфакс11:26
179

Россия предостерегла США и ЕС от вмешательства в события в Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря Стивеном Биганом во вторник предостерег внешние силы от вмешательства в события в Белоруссии во избежание обострения ситуации.
Россия предостерегла США и ЕС от вмешательства в события в Белоруссии
Парламентская газета12:20
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
34

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Школам запретили собирать с классов деньги на термометры и санитайзеры

В пресс-службе сообщили, что тему школьных поборов на встрече с главой Минпросвещения Миронов поднял из-за обращений родителей, жалующихся на то, что в школах "собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее".
Интерфакс10:32