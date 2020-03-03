Вчера Тверской райсуд рассмотрел ходатайства следственного департамента МВД о заочных арестах гражданина Украины Сергея Ткаченко, являющегося бенефициаром зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, и ее представителя в России, поляка Валенти Сельвесюка.

с чего всё началось

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

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