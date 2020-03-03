Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
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с чего всё началось

Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше

Вчера Тверской райсуд рассмотрел ходатайства следственного департамента МВД о заочных арестах гражданина Украины Сергея Ткаченко, являющегося бенефициаром зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, и ее представителя в России, поляка Валенти Сельвесюка.
Коммерсантъвчера в 17:16

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Поляк и украинец арестованы по делу «Суммы» братьев Магомедовых

Красная веснавчера в 15:20

Суд в Москве заочно арестовал поляка и украинца по делу о не доехавшем до России зерне. Организаторами аферы на $20 млн считаются братья Магомедовы

Фонтанка.Ру03:40

Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше

Коммерсантъвчера в 17:16

Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

РБК04:02

Граждане Польши и Украины заочно арестованы в Москве по «делу Магомедовых»

ТАССвчера в 14:36

Суд заочно арестовал двух фигурантов в рамках дела «Суммы»

ПРАЙМвчера в 13:07

В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Интерфаксвчера в 12:47
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Общество

Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Росбалт вчера в 07:48
Музыка

Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
РИА Новости 05:21
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Политика

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:08
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 04:54
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Интерфакс 02:54
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
Здоровье

Родители пациентов детской больницы поддержали строительство нового учреждения в Чите

Родители и ухаживающие родственники детей, находящихся на лечении в детской клинической больнице, написали обращение в министерство здравоохранения в поддержку строительства новой медицинской организации, ради которой планируется вырубка сосен на улице Коханского, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края.
Чита.Ру 04:41
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Эхо Москвы 03:02
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Армия и оружие

Британские морпехи тренируют белорусских десантников

REGNUM вчера в 04:09
Здоровье

Школы Саратовского района закрыли на карантин

В школах Саратовского района с 3 марта объявлен карантин. Об этом сегодня ИА «Свободные новости» сообщили в районном управлении образования.
FreeNews-Volga 01:22
Армия и оружие

СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Avia.pro 03:00
Общество

В России в 2019 году было предотвращено 34 теракта

Национальный антитеррористический комитет сообщил во вторник, что в России за прошлый год было предотвращено 34 теракта.
Московский Комсомолец 03:21
Технологии

Sony выпустит две версии консоли PlayStation 5

Sony выпустит две версии PlayStation 5. Как сообщает ToDay News Ufa, многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
ToDay News Ufa 04:16
Политика

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первого ребёнка

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:37
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Армия и оружие

Шойгу назвал число женщин в российской армии

RT на русском 04:14
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 05:14
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 01 марта в 16:01
Общество

В России закрывается крупнейшая сеть магазинов подарков

Арендатор.ру вчера в 06:59
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
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Зиявудин Гаджиевич Магомедов
Российский бизнесмен
Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
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