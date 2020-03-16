Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля. Согласно подписанному им указу, в помещениях запрещается проводить мероприятия с числом участников более 50 человек.

В Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек

Экономика Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.

Политика Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.

Политика Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссии и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.

Экономика Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.

Политика Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.

Общество Мишустин рассказал об оплате карантинных больничных Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести особый порядок оплаты больничных гражданам, попавшим под карантин из-за коронавируса.

Политика Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Происшествия В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Общество Киев закрыли на карантин из-за коронавируса В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Космос Ученые установили, как образуются магнитные звезды Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.

Общество В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Шоу-бизнес Актриса Марина Александрова нарушила молчание Российская актриса Марина Александрова рассказала, почему долгое время не появлялась в социальных сетях.