Коронавирус
ВедомостиВ Москве запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля. Согласно подписанному им указу, в помещениях запрещается проводить мероприятия с числом участников более 50 человек.
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Общество
«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России
На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Экономика
Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Общество
В Тульской области введен режим повышенной готовности
С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Политика
Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина
Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.
Политика
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссии и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Политика
Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
Финансы
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Мишустин рассказал об оплате карантинных больничных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести особый порядок оплаты больничных гражданам, попавшим под карантин из-за коронавируса.
Общество
Гречкой запаслись онлайн. Коронавирус спровоцировал ажиотажный спрос на доставку продуктов
«За последнюю неделю, а особенно выходные, спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос в 3–4 раза», — рассказал «Фонтанке» глава сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
Политика
Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию
Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о передаче коронавируса через деньги
Роспотребнадзор предупредил, что коронавирус COVID-19 может передаваться через наличные деньги.
Общество
«Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов
В связи с возросшим спросом на доставку из-за коронавируса, приложение ретейлера «Вкусвилл» сбоит.
Общество
Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов
В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Происшествия
В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России
В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Космос
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном
Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала трогательную фотографию с сыном Платоном.
Общество
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Эксперт прокомментировал создание антикризисного фонда в России
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал создание антикризисного фонда.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
Шоу-бизнес
Актриса Марина Александрова нарушила молчание
Российская актриса Марина Александрова рассказала, почему долгое время не появлялась в социальных сетях.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Изменения затронут только досрочной сдачи экзамена Из-за коронавируса российским школьникам на более поздний срок перенесут сдачу Единого государственного экзамена, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.