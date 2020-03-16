Из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

Мэрия Москвы запретила собираться в помещениях по 50 человек

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