Общество
Газета.RuВ Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:37
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
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Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
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Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Энергетика
США отменили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках
США отменили продажу нефти из своих резервов, учитывая ситуацию на рынках, говорится в заявлении представителя министерства энергетики Джесс Жимански.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Армия и оружие
Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН
Согласно сообщению Минобороны РФ, стеклянный сферический аппарат "Блиц-М" был запущен с космодрома Плесецк на ракете "Рокот" 27 декабря.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Авто
Дилеры предупредили о росте цен на автомобили из-за падения рубля
Цены на новые автомобили могут вырасти на 15% к концу 2020 года, заявил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев в интервью Autonews.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Экономика
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка
Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Авто
Авторынок в России стареет от года к году
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
Финансы
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже
Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости.