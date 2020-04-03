Коронавирус
КоммерсантъВ Москве запретили поездки на машине вдвоем
В эфире «Первого канала» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о новых мерах, принимаемых в столице в связи с пандемией вируса COVID-19. Режим самоизоляции в Москве продлен до 1 мая.
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Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение, они находятся на совместной самоизоляции, то есть если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись . Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой.
— Алексей Шапошников, российский политикКомпания 06:47
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