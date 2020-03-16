Общество
Lenta.ruСобянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса
1. В Москве ввели новые ограничения для защиты от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного градоначальника.
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Футбол
В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»
В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
Общество
Nioh 2 возглавила британскую розницу
На прошлой неделе вышла первая крупная новинка года, которой и удалось возглавить свежие чарты британской розницы.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Армия и оружие
В США признали беспомощность дрона MQ-9 Reaper в войне с Россией
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы
В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы Работы по демонтажу зданий находятся в завершающей стадии.
Общество
Въезд в Шенгенскую зону запретят
Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Авто
Презентация нового KIA Sorento пройдет в режиме онлайн
Корейская компания KIA определилась с датой и способом показа нового поколения кроссовера KIA Sorento.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры
Минкультуры России ввело временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами.
Экономика
В России запретят выпуск и обращение криптовалюты
Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
Общество
Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости.
Происшествия
Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании»
Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
Происшествия
В Петербурге зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом
В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о том, что в городе было подтверждено еще три случая новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
В российских школах могут продлить каникулы из-за коронавируса
В России рассматривают возможность продления школьных каникул из-за распространяющего коронавируса. О таких мерах сообщают в правительстве.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов
Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
В Москве расширили список стран «карантинной зоны»
В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Общество
Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона
Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Детские сады закрывают на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение.
Экономика
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.