Общество

Lenta.ruLenta.ruСобянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

1. В Москве ввели новые ограничения для защиты от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного градоначальника.
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В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
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Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
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В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы Работы по демонтажу зданий находятся в завершающей стадии.
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Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
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Презентация нового KIA Sorento пройдет в режиме онлайн

Корейская компания KIA определилась с датой и способом показа нового поколения кроссовера KIA Sorento.
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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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Минкультуры России ввело временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами.
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В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
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Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

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Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают

Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
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Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости.
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Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

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Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов

Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».
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В Москве расширили список стран «карантинной зоны»

В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
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Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона

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В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение.
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Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
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