Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.

В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды

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