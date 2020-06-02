Общество
ИнтерфаксВ Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды
Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
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Общество
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
Армия и оружие
В России определили условие применения ядерного оружия
В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
Захарова уличила США в международном лицемерии
Первым, по словам дипломата, есть что рассказать о выживании на площадях, но "международное лицемерие никто не отменял".
Утро.ru 14:44
Политика
Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США
Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:17
Космос
Ученые SETI выяснили, что Марс раньше имел кольцо, как у Сатурна
Как выяснили планетологи, второй спутник Марса Фобос может быть в ближайшем будущем, примерно через 20-40 млн лет, разрушен силой притяжения планеты.
ИА Красная Весна 16:36
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK 13:57
Космос
«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру 13:50
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
Космос
Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon
Crew Dragon, на котором на орбиту отправились астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским кораблем, отправленным на МКС с территории США с 2011 года, передает «Интерфакс».
Профиль 31 мая в 13:58
Культура
Слепаков выпустит сериал о жизни в самоизоляции
Видеоплатформа PREMIER покажет сериал «Окаянные дни» о жизни в условиях самоизоляции.
RT на русском 07:02
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Здоровье
Первый препарат от коронавируса получил одобрение Минздрава
Стало известно, что в России разработан препарат, который признан Минздравом, как одно из самых эффективных в борьбе с COVID-19.
Южный Федеральный 30 мая в 16:31
Происшествия
В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев
Вечерние Ведомости вчера в 03:23
Хоккей
Малкин показал магию, «Тампа» сыграла «Могучих утят», а маскот «Филадельфии» хочет в космос с Маском: игроки ждут возвращения хоккея
Против плей-офф из 24 команд проголосовали только два клуба – «Каролина» и «Тампа», что не помешало их игрокам порадоваться новости о скором возобновлении сезона.
Sports.ru 31 мая в 06:33
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Общество
В России выработают новые требования к общежитиям вузов
Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета вчера в 19:35
Общество
«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины
Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21