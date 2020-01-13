В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги. В прошлом году в Москве проводились салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.

с чего всё началось

В Москве запустят салют, приуроченный к 75-летию освобождения Варшавы от немецкой оккупации. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Первый в 2020 году праздничный фейерверк можно будет увидеть на Поклонной горе в пятницу, 17 января.

В Москве запустят салют в честь освобождения Варшавы

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