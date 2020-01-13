Общество
МослентаВ Москве запустят салют в честь освобождения Варшавы
В Москве запустят салют, приуроченный к 75-летию освобождения Варшавы от немецкой оккупации. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Первый в 2020 году праздничный фейерверк можно будет увидеть на Поклонной горе в пятницу, 17 января.
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с чего всё началось
В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги. В прошлом году в Москве проводились салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.Интерфакс06:53
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Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Футбол
Marca: Кике Сетьен заменит Вальверде на посту тренера «Барселоны»
Кике Сетьен станет главным тренером «Барселоны», 61-летний специалист заменит Эрнесто Вальверде, с которым сине-гранатовые расторгли трудовое соглашение.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Кино
В США вручили премию «Выбор критиков»
Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Общество
СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли
Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.
Происшествия
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Доводы о надуманности подозрений женщина отвергла и требовала доказательств, тогда ее спутник предложил публично унизить 25-летнюю знакомую, чтобы доказать, что их ничего не связывает.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Политика
Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Общество
Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер
Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» споткнулась и потеряла бюстгальтер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Mirror.
Армия и оружие
Трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии прошла в Москве
Трехсторонняя встреча представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Сирии состоялась в Москве.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Кино
Девятый эпизод «Звёздных войн» снова побеждает в международном кинопрокате и скоро преодолеет миллиардный рубеж
Автоспорт
На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Авто
GM возродит марку Hummer выпуском электрического пикапа
Американский автомобильный гигант General Motors в скором времени возродит выпуск машин под маркой Hummer.
Шоу-бизнес