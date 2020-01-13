Общество

МослентаМослентаВ Москве запустят салют в честь освобождения Варшавы

В Москве запустят салют, приуроченный к 75-летию освобождения Варшавы от немецкой оккупации. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Первый в 2020 году праздничный фейерверк можно будет увидеть на Поклонной горе в пятницу, 17 января.
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Салют в честь освобождения Варшавы дадут в пятницу в Москве

В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги. В прошлом году в Москве проводились салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.
Интерфакс06:53

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На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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В России изменят систему оплаты труда учителей

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