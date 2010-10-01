Коронавирус
Москва OnlineВ Москве заработал крупнейший инфекционный центр в ТиНАО
В Москве открыт новый инфекционный центр, полностью подготовленный для приёма пациентов с COVID-19.
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Строили меньше месяца. В Новой Москве открылся современный медцентр
Аргументы и Факты19 апреля в 06:01
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Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Происшествия
В Калининграде коронавирус нашли у годовалого ребенка с пневмонией
Вирус у малыша нашли при госпитализации с диагнозом пневмония.
Новый Калининград.Ru 04:17
Финансы
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти
Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Наука
Найдена связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса
Повышенный риск смерти от коронавируса с большой вероятностью связан с уровнем диоксида азота в воздухе, заявил ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле.
Взгляд.ру 04:19
Энергетика
Цена нефти WTI упала ниже $14 за баррель
Впервые за 21 год стоимость майского фьючерса нефти марки WTI упала до $13,48 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
News.ru вчера в 06:54
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Киберспорт
Обновление Dota 2 изменило описание для Iron Talon
В ночь на 21 апреля Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором изменила описание к артефакту Iron Talon.
CyberSport.ru 02:30
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Общество
В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек
По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:53
Наука
Псилоцибин научили производить пекарские дрожжи
Evo-rus.com 04:03
Происшествия
Что рассказал следствию известный защитник Александр Вершинин
Перезвонив господину Добрынину уже из Сыктывкара, адвокат Вершинин узнал, что в случае передачи денег из оперативных материалов, которые уйдут в следственные органы, исчезнут все показания с упоминанием Христофорова.
Коммерсантъ 03:02
Общество
Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса
Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Происшествия
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Энергетика
Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.
ФАН вчера в 20:49
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру
Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело 19 апреля в 09:52
Наука
Новый вид зеленых гадюк назвали в честь Слизерина
Ученые назвали змею в честь героя известного мира «Гарри Поттера» – Салазара Слизерина. Его именем был назван факультет школы Хогвартс.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5642 новых инфицированных.
Lenta.ru 03:37
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03