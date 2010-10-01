Коронавирус
Москва OnlineВ Москве заработал крупнейший инфекционный центр в ТиНАО
В Москве открыт новый инфекционный центр, полностью подготовленный для приёма пациентов с COVID-19.
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Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Автор «Черного лебедя» рассказал мире после пандемии
В конце марта Талеб заявил, что не считает непредсказуемым событием появление коронавируса нового типа и его быстрое распространение по миру.
Росбалт 01:59
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Происшествия
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Наука
Новозеландская птица может впадать в спячку
Ученые подозревают, что птица может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку.
RuNews24.ru 01:25
Армия и оружие
Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»
По данным «Известий», поставки нового средства РЭБ в российскую армию должны быть завершены в 2025 году.
Военное дело вчера в 05:14
Общество
В Балтайском районе ввели карантин
Сегодня на заседании оперативного штаба региона было объявлено о карантине в Балтайском районе. Ранее на карантин закрыли Ершов.
ProBalakovo вчера в 11:58
Авто
«Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня 18 апреля в 08:42
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Энергетика
Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI
Падение цены на нефть марки WTI 20 апреля могло носить эмоциональный характер.
РБК вчера в 14:47
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»
Культуромания вчера в 14:44
Общество
В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла поворотного момента в ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 01:51
Наука
Ученые назвали период, когда наиболее опасен заболевший коронавирусом
Live24 вчера в 05:59
Гаджеты
В России начались продажи нового телефона Nokia
Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России кнопочного телефона Nokia 5310, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service вчера в 04:22
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено в 22:20 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
Во Владикавказе вспыхнули беспорядки из-за карантина
20 апреля во Владикавказе сотни людей вышли на акцию протеста против режима самоизоляции, из-за которого они потеряли работу, сообщает «Кавказский узел».
Солидарность вчера в 13:20
Экономика
Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне предложил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
Известия 00:27
Происшествия
В Коми умер еще один пациент с коронавирусом
Сыктывкар, 20 апреля 2020, 18:01 — REGNUM В Коми скончался четвертый пациент, у которого был выявлен коронавирус SARS-CoV2.
REGNUM вчера в 11:01
Технологии
Каждое второе мобильное приложение банка могут взломать хакеры
Хакеры могут завладеть средствами со счетов клиентов банка, воспользовавшись уязвимостью практически каждого второго приложения, которыми пользуются люди.
Актуальные Новости вчера в 08:49
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ из-за коронавируса
Жители одного из наиболее пострадавших округов США подали в окружной суд иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Росбалт вчера в 23:01
Общество
Стало известно, когда в Самарской области ожидать пик коронавируса
Роспотребнадзор сообщил, когда в Самарской области наступит пик заражения коронавирусом.
Ugpressa.ru вчера в 15:20