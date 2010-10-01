В Москве открыт новый инфекционный центр, полностью подготовленный для приёма пациентов с COVID-19.

В Москве заработал крупнейший инфекционный центр в ТиНАО

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Происшествия В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.

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