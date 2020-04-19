В Москве открыт новый инфекционный центр, полностью подготовленный для приёма пациентов с COVID-19.

В Москве заработал крупнейший инфекционный центр в ТиНАО

Происшествия Во Владикавказе арестован призывавший к массовым акциям местный житель Житель Владикавказа Вадим Чельдиев, которого подозревают в распространении фейковой информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, заключен под стражу сроком на два месяца. 19

Общество Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах. 352

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,9K

Общество Facebook начал удалять сообщения про акции протеста в США Администрация Facebook начала удалять некоторые записи об организации протестов против ограничительных мер, принятых в США для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщают Известия со ссылкой на CNN. 30

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 349

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 108

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,5K

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1,3K

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Политика Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фигурное катание Врач сборной России рассказал, чем ему «надоедает» Загитова Врач сборной России Филипп Шветский рассказал о совместной работе с фигуристкой Алиной Загитовой во время карантина.

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 399

Общество Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости". 8

Происшествия Два сотрудника «КАМАЗа» заразились коронавирусом Коронавирусом заразились два сотрудника "КАМАЗа", оба они были в отпусках и давно не выходили на работу, сообщила пресс-служба компании во "ВКонтакте".

Кино Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни В возрасте 59 лет умер режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Армия и оружие Генштаб ВСУ заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о смерти украинского боевика в Донбассе. Еще двое киевских силовиков были ранены.